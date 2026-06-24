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Наука

Врач назвал три способа облегчить засыпание в жару

Врач Фелисес: охлажденная наволочка помогает заснуть в жару
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы облегчить засыпание в душную погоду, рекомендуется охладить наволочку в холодильнике, нанести перед сном увлажняющий крем на все тело и спать в позе «морской звезды». Такие рекомендации приводит кардиолог Хосе Мануэль Фелисес. Его рекомендации приводит издание El Confidencial.

По словам специалиста, эти приемы не являются «чудодейственным» средством от бессонницы, однако могут помочь организму легче перенести жаркие летние ночи. Один из самых простых советов — положить наволочку в холодильник за несколько часов до сна и достать ее непосредственно перед тем, как лечь в постель. Холодная ткань создает ощущение прохлады и помогает быстрее расслабиться.

Для более выраженного охлаждающего эффекта врач рекомендует нанести на кожу увлажняющий крем. Пока средство испаряется и впитывается, поверхность тела остается прохладной, что способствует снижению температуры кожи и создает более комфортные условия для засыпания.

Третий способ связан с положением тела во время сна. Фелисес советует принять позу «морской звезды» — лежать, широко раскинув руки и ноги. Такое положение увеличивает площадь открытой поверхности кожи, улучшает испарение пота и препятствует накоплению тепла в областях подмышек и паха.

По словам врача, все три приема помогают активировать своеобразный «внутренний кондиционер» организма. Охлаждение кожи посылает мозгу сигнал о том, что температура тела снижается и наступает время сна, благодаря чему заснуть в жару становится немного легче.

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