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Наука

Назван лучший семейный досуг для поддержания здоровья

Healthcare: совместный спорт всей семьей улучшает память детей и реакцию взрослых
Evgeny Atamanenko/Shutterstock/FOTODOM

Одна совместная тренировка всей семьей улучшает когнитивные функции — скорость мышления и рабочую память — как у детей, так и у родителей. Таков главный вывод нового исследования ученых Ноттингемского университета Трент. Работа опубликована в журнале Healthcare.

Рабочая память — это способность удерживать и обрабатывать информацию «здесь и сейчас»: именно она нужна, чтобы решать задачу в уме, следить за разговором или концентрироваться на уроке. Скорость обработки информации определяет, как быстро мозг реагирует на меняющуюся ситуацию. Оба показателя напрямую связаны с успеваемостью детей и продуктивностью взрослых.

В эксперименте приняли участие 16 семей. На одном занятии все вместе играли в тэг-регби — неконтактную командную игру с мячом, подходящую для людей разного возраста. На другом занятии семьи просто сидели и отдыхали. До и после каждой сессии участники проходили компьютерные тесты на когнитивные функции, а также съедали стандартный обед — для наблюдения за реакцией организма.

Результаты показали: после игры дети лучше справлялись с задачами на рабочую память, чем после отдыха. Родители демонстрировали более высокую скорость обработки информации — эффект сохранялся до 45 минут после тренировки. Кроме того, у взрослых после физической активности уровень инсулина после еды оказался ниже при одинаковом уровне сахара в крови: это признак того, что организм справляется с регуляцией глюкозы эффективнее.

Авторы подчеркивают, что речь идет об одном занятии, а не о длительной программе — поэтому говорить об устойчивых эффектах рано. Однако само по себе наблюдение важно: физическая активность, в которой участвует вся семья, решает сразу несколько задач — она полезна для здоровья обоих поколений, проще вписывается в распорядок дня, чем индивидуальные тренировки, и создаёт позитивный опыт совместного времяпрепровождения.

Ранее ученые выяснили, что дети чаще занимаются спортом, если видят физически активных родителей — и наоборот.

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