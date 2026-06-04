Раскрыт секрет достижения истинной многозадачности

Ученые из Джорджтаунского университета выяснили, что после интенсивного обучения мозг может перестраивать свои нейронные сети таким образом, чтобы выполнять несколько задач одновременно. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cognitive Neuroscience (JCN).

Исследователи изучали, как мозг автоматизирует хорошо освоенные навыки. Для этого добровольцы в течение пяти-десяти недель выполняли более 30 тысяч тренировочных заданий по распознаванию и сортировке изображений автомобилей. До и после обучения ученые анализировали активность их мозга с помощью функциональной МРТ и электроэнцефалографии.

На начальном этапе выполнения задачи активно работала префронтальная кора — область мозга, отвечающая за внимание, принятие решений и другие исполнительные функции. Однако после нескольких недель тренировок обработка информации сместилась в височную кору, связанную с памятью и распознаванием сложных объектов.

По словам авторов работы, это позволило освободить префронтальную кору от части нагрузки. В результате участники могли одновременно выполнять дополнительную задачу без заметного ухудшения результатов.

Исследование показало, что по мере накопления опыта мозг создает новые нейронные маршруты, которые позволяют выполнять хорошо знакомые действия практически автоматически. Чем сильнее задача «перемещалась» из префронтальной коры в специализированные области мозга, тем лучше люди справлялись с параллельной деятельностью.

Авторы считают, что полученные данные демонстрируют существование настоящей многозадачности, возникающей благодаря длительному обучению и перестройке мозговых сетей. По их мнению, этот механизм может объяснять работу экспертов в различных областях — от водителей и спортсменов до врачей-рентгенологов, которые способны быстро принимать решения, не тратя значительных когнитивных ресурсов на рутинные операции.

Результаты исследования также могут оказаться полезными для разработки систем искусственного интеллекта, способных использовать ранее накопленный опыт для автоматизации сложных задач.

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