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Наука

В России создали антитело, которое наносит раковой опухоли тройной удар

Глава «Р-Фарм» Игнатьев: получено антитело, которое «бьет» в три болевые точки рака
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Отечественная компания «Р-Фарм» разработала триспецифическое антитело для противораковой терапии, которое дает возможность врачам «ударить» сразу в три болевые точки опухоли одновременно и повысить эффективность терапии, об этом «Газете.Ru» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Триспецифическое антитело — это молекула, способная воздействовать на три рецептора или три точки приложения в опухоли. Мы можем либо создать три разные молекулы, либо разработать одну структуру с тремя активными центрами. Эта структура связывается с тремя разными рецепторами, играющими ключевую роль в развитии опухолевого процесса. Хорошая аналогия — это входная дверь: у многих клеток на двери сразу два, а то и три замка. Наше антитело имеет один мастер-ключ, который подходит сразу к трем замочным скважинам», — объяснил Игнатьев.

По его словам, возможность «ударить» сразу в три болевые точки опухоли одновременно — это основное преимущество триспецифического антитела перед классическими антителами.

«Его эффективность сильно повышается при сохранении высокого уровня безопасности. На сегодняшний день мы уже получили обнадеживающие результаты в модельных исследованиях, включая тесты на донорском опухолевом материале и клеточных системах», — заключил глава компании.

Как российская фарма перешла к разработке «с нуля», способен ли препарат от редких заболеваний перейти в разряд лекарств для терапии распространенного заболевания, и какие новые разработки ведет российская фарма — в интервью Игнатьева «Газете.Ru».

Ранее ученые обнаружили, что препарат от астмы монтелукаст повышает эффективность иммунотерапии при агрессивных раках.

 
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