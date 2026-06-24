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Наука

Психологи научились угадывать возраст человека по его ценностям с точностью 80%

PSPB: составлен подробный «профиль ценностей» для разных возрастов
Shutterstock/FOTODOM

Опрос более 80 000 человек в возрасте от 18 до 75 лет позволил ученым составить подробный «профиль ценностей» для разных возрастов и даже угадывать по взглядам человека, сколько ему лет. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Психологи давно знают: в молодости люди больше ценят острые ощущения, личные достижения и свободу, а с возрастом все важнее становятся стабильность, традиции и забота о других. Но большинство исследований рассматривали ценности слишком широко, укрупняя их в большие категории. Команда под руководством Андреса Гвирца из Королевского колледжа Лондона решила присмотреться к более конкретным ценностям — любопытству, стремлению к риску, уважению к авторитетам, заботе об окружающих и так далее.

Данные собирались через онлайн-опрос журнала TIME Magazine с 2017 по 2023 год. Каждый участник отвечал на 20 вопросов об отношении к конкретным принципам жизни. Затем исследователи использовали статистические модели и машинное обучение, чтобы оценить, насколько хорошо детальные ценности предсказывают возраст.

Оказалось, что на мелком уровне картина куда сложнее, чем принято считать. Например, внутри общей «конформности» ценность уважения к другим с возрастом росла, тогда как ценность «вести себя правильно» — снижалась. Внутри «доброжелательности» пожилые люди больше думали о нуждах окружающих, но меньше — об активной помощи им. На широком уровне эти противоположные тренды гасили друг друга, и изменения оставались незаметны.

Детальные ценности оказались в три раза точнее укрупненных категорий при предсказании возраста. Алгоритм машинного обучения верно угадывал, кто из двух случайно выбранных участников старше, в 80% случаев — при разнице в возрасте не менее 20 лет.

Ранее ученые нашли неожиданный способ определить продолжительность жизни человека.

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