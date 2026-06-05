Найден неожиданный способ определить продолжительность жизни

Международная группа исследователей разработала новый способ оценки биологического возраста, основанный на активности генов. По словам авторов, метод позволяет точнее отслеживать процессы старения и связан с риском смерти и развитием хронических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В отличие от календарного возраста, который показывает количество прожитых лет, биологический возраст отражает состояние организма и скорость его старения. Для его оценки ученые часто используют так называемые эпигенетические часы, анализирующие химические метки на ДНК. Однако такие методы не всегда одинаково хорошо работают для разных органов и видов животных.

Новый подход основан на анализе РНК — молекул, которые переносят информацию от генов к клеточным механизмам синтеза белков. Изучая, какие гены в данный момент активны, исследователи создали так называемые транскриптомные часы старения.

Ученые проанализировали более 11 тысяч образцов тканей четырех видов млекопитающих — человека, макаки, крысы и мыши. Это позволило сравнить процессы старения между различными органами и даже между разными видами животных.

Оказалось, что определенные группы генов довольно точно отражают скорость старения организма. Так, более высокая активность генов, связанных с делением клеток, восстановлением тканей и заживлением ран, соответствовала более медленному биологическому старению. Напротив, усиленная работа генов, участвующих в воспалении и гибели клеток, указывала на ускоренное старение.

На основе этих закономерностей исследователи создали алгоритм, который способен оценивать биологический возраст и риск смерти. При анализе образцов крови людей новая система предсказывала ожидаемую продолжительность жизни не хуже лучших современных эпигенетических часов. Кроме того, метод успешно выявлял признаки ускоренного старения у животных с хроническими заболеваниями и у пациентов с различными патологиями.

Авторы считают, что новый инструмент может оказаться полезным для оценки эффективности потенциальных омолаживающих препаратов и различных вмешательств, направленных на замедление старения. Вместо многолетних исследований ученые смогут быстрее определять, влияет ли та или иная терапия на биологический возраст.

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