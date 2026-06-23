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Наука

Названа группа крови, повышающая риск диабета

BMC Medicine: у людей с второй группой риск диабета 2-го типа выше на 28%
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Тысячи исследований изучали, как группа крови влияет на здоровье. Но лишь одна из этих связей оказалась по-настоящему убедительной: носители второй группы крови по системе AB0, то есть группы B (как B+, так и B−), немного чаще заболевают диабетом 2 типа. Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

Авторы зонтичного обзора — это метаанализ метаанализов, позволяющий взглянуть сразу на всю совокупность данных — изучили 51 систематический обзор, охватывающий 270 ассоциаций между группой крови и различными заболеваниями. Каждую связь проверяли на достоверность, воспроизводимость и отсутствие систематической ошибки. В итоге все 270 связей, кроме одной, не прошли строгий статистический контроль.

Единственная выдержавшая проверку ассоциация: носители группы B имеют на 28% более высокий риск развития диабета 2 типа по сравнению с обладателями всех остальных групп крови. Это не катастрофичная цифра — для сравнения, малоподвижный образ жизни повышает риск диабета на 112%, а ежедневное употребление 50 г переработанного мяса — на 37%. Тем не менее связь реальна и статистически устойчива.

Что именно обусловливает эту связь, пока неизвестно. Недавнее отдельное исследование предположило, что здесь может быть задействован кишечный микробиом: состав бактерий в кишечнике отличается у людей с разными группами крови. Но это направление требует дальнейшего изучения.

По мнению ученых, определенная группа крови — не повод для паники: она влияет на риск диабета значительно меньше, чем питание, физическая активность и масса тела. Однако осознание своей предрасположенности может стать лишним поводом внимательнее относиться к образу жизни.

Ранее ученые описали новый подтип диабета, который не вписывается ни в первый, ни во второй тип заболевания.

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