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Наука

Горе оказалось способно физически изменить работу сердца

BSM: скорбь физически ограничивает восстановление сердца
Shutterstock

Ученые из Ульмского университета установили, что затяжное горе не только вызывает эмоциональные страдания, но и мешает сердечно-сосудистой системе физически восстанавливаться после стресса. Результаты исследования опубликованы в журнале Biopsychosocial Science and Medicine (BSM).

Потеря близкого человека считается одним из самых сильных жизненных потрясений. Помимо психологических последствий, горе сопровождается физиологическими изменениями: повышением уровня стресса, нарушениями сна и увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что воспоминания об умершем человеке способны буквально повышать артериальное давление.

В исследовании приняли участие 67 человек в возрасте от 50 до 70 лет, потерявших родителя, супруга, брата, сестру или ребенка за шесть-двадцать четыре месяца до начала эксперимента. Сначала участники проходили период спокойного отдыха, после чего их просили вспомнить момент после утраты, когда они особенно остро ощущали одиночество и нуждались в поддержке умершего.

Оказалось, что такие воспоминания у всех участников вызывали заметное повышение как систолического, так и диастолического давления. Однако наиболее интересные результаты были получены у людей с затяжным расстройством горя — состоянием, при котором тяжелые симптомы утраты сохраняются месяцами или даже годами.

У этой группы исходное артериальное давление было выше, а после эмоционального стресса организм значительно медленнее возвращался к нормальному состоянию. Если у большинства участников давление начинало снижаться уже через десять минут после воспоминаний, то у людей с затяжным горем оно оставалось повышенным.

По словам авторов работы, такая задержка восстановления может служить тревожным биологическим сигналом. Неспособность организма быстро «отключать» стрессовую реакцию создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды и потенциально повышает риск развития хронической гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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