Названы 8 популярных пищевых консервантов, повышающих риск инфаркта

Крупнейшее эпидемиологическое исследование с участием 112 395 человек установило связь между потреблением пищевых консервантов и повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Работа проводилась в рамках французского когортного исследования NutriNet-Santé, участников наблюдали 7–8 лет. Работа опубликована в журнале European Heart Journal (EHJ).

Ученые под руководством доктора Матильды Туавье из INSERM детально анализировали рационы участников каждые полгода, фиксируя конкретные добавки в каждом продукте. 99,5% участников потребляли хотя бы один консервант.

Среди тех, кто ел больше всего неантиоксидантных консервантов, риск гипертонии был на 29% выше, риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 16% по сравнению с минимальными потребителями.

Из 17 наиболее потребляемых консервантов восемь независимо связаны с повышением давления: сорбат калия (E202), метабисульфит калия (E224), нитрит натрия (E250), аскорбиновая кислота (E300), аскорбат натрия (E301), эриторбат натрия (E316), лимонная кислота (E330) и экстракты розмарина (E392). Аскорбиновая кислота дополнительно связана с болезнями сердца.

«Результаты указывают на необходимость переоценки рисков и пользы этих добавок регуляторными органами — EFSA и FDA», — подчеркнула доктор Туавье.

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