Ледяной компресс может замедлить заживление травмы, выяснили ученые

Ученые из Университета Макгилла установили, что прикладывание льда после травмы облегчает боль в первые часы, но может замедлять восстановление и продлевать болезненные ощущения. Результаты исследования опубликованы в журнале Anesthesiology.

Холодные компрессы уже несколько десятилетий считаются одним из главных средств первой помощи при растяжениях, ушибах и других травмах мягких тканей. Считается, что лед уменьшает воспаление и отек, а значит, способствует более быстрому выздоровлению. Однако новое исследование ставит эту практику под сомнение.

Команда из Центра исследований боли имени Алана Эдвардса провела эксперименты на мышах, чтобы выяснить, как охлаждение влияет на процесс восстановления. В двух моделях травмы — при химически вызванном воспалении и повреждении мышц после интенсивной физической нагрузки — лед действительно быстро снимал боль и уменьшал отек. Но затем возникал неожиданный эффект.

У животных, получавших криотерапию, болезненность сохранялась более 30 дней, тогда как мыши без лечения восстанавливались примерно за 15 дней.

По словам ведущего автора работы Лукаса Лимы, результаты указывают на парадокс: методы, которые уменьшают воспаление и облегчают боль в краткосрочной перспективе, могут нарушать биологические процессы, необходимые для полноценного восстановления.

Исследователи выяснили, что важную роль в заживлении играют нейтрофилы — иммунные клетки, которые первыми прибывают к месту повреждения и запускают восстановление тканей. Охлаждение, по-видимому, нарушает их работу. Когда ученые искусственно вводили нейтрофилы в охлажденную конечность, длительная боль исчезала в обычные сроки.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены только на животных, поэтому напрямую переносить их на человека нельзя. Однако уже начались клинические испытания с участием людей. Если данные подтвердятся, привычный подход к лечению травм может измениться. Лед по-прежнему способен быстро облегчить состояние, но за это облегчение, возможно, приходится платить более долгим восстановлением.

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