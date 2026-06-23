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Наука

Ученые впервые раскрыли секрет семей долгожителей

ESHG: мутация CGAS может объяснить, почему в некоторых семьях все живут долго
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Нидерландские ученые изучили геномы 212 семей, в которых несколько поколений отличаются исключительным долголетием, и обнаружили редкие генетические варианты, способные продлевать не просто жизнь, но и период активного здоровья — без болезней и снижения умственных способностей. Результаты представлены на конференции Европейского общества генетики человека в Гетеборге (ESHG).

Участники входят в Лейденское исследование долголетия. Ранее было замечено: дети и внуки долгожителей в среднем на 13 лет позже своих сверстников заболевают сердечно-сосудистыми и метаболическими болезнями. То есть «запас здоровья» передаётся по наследству.

Анализируя геномы братьев и сестер из долгоживущих семей, ученые выделили четыре участка ДНК, связанных с долголетием, и сузили поиск с 20 000 генов до 350. Итогом стали 12 редких вариантов, предположительно влияющих на продолжительность здоровой жизни.

Особого внимания удостоился вариант в гене CGAS — циклической ГМП-АМФ-синтазы. Этот белок в норме запускает воспалительный ответ, когда в клетке обнаруживается «посторонняя» ДНК: при вирусной инфекции или повреждении. У носителей мутации работает лишь одна копия гена вместо двух, что снижает интенсивность хронического воспаления — одного из ключевых механизмов старения. При этом защита от инфекций сохраняется.

«Мы были удивлены масштабом эффекта мутации CGAS в лабораторных экспериментах», — признался аспирант Пасквале Путтер из Лейденского медицинского центра.

Следующий этап — проверка на живом организме. Ученые введут мутацию карликовым бычкам : это самые короткоживущие позвоночные (срок жизни 3–9 месяцев), что позволит быстро получить результаты о влиянии гена на продолжительность жизни.

Ранее разгадка тайны долголетия оказалась сокрыта у неожиданного вида.

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