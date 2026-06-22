Врач назвала пять главных анализов для людей старше 35 лет

После 35 лет следует регулярно оценивать не только уровни сахара и холестерина в крови, но и работу щитовидной железы, печени, почек и уровень витаминов D3 и B12. Об этом изданию The Times of India рассказала индийский врач-патологоанатом и специалист в области клинической геномики Шелли Махаджан.

По словам эксперта, именно после 35 лет организм начинает хуже компенсировать последствия стресса, недосыпа, сидячего образа жизни и несбалансированного питания. Внешне это может быть незаметно, но в этот период уже начинают формироваться нарушения, которые пока еще можно вовремя выявить и скорректировать.

Первым в списке врач назвала анализ на уровень сахара в крови — он помогает вовремя заметить преддиабет или ранние нарушения углеводного обмена.

«Второй важный блок — оценка сердечно-сосудистых рисков: сюда входят измерение артериального давления и проверка уровня холестерина, поскольку именно после 35 лет постепенно растет вероятность инфаркта и инсульта. Также нужно сдавать анализы, которые показывают состояние печени и почек. Нарушения в работе этих органов долго могут протекать скрыто, поэтому важно выявлять их до появления симптомов», — предупредила медик.

Отдельно врач советует проверить функцию щитовидной железы. Она назвала этот орган «главным термостатом метаболизма» и отметила, что проблемы с щитовидкой часто маскируются под обычную усталость, стресс или снижение энергии, хотя со временем могут серьезно сказаться на здоровье.

Пятым обязательным пунктом Махаджан считает анализ на уровень витаминов D3 и B12. Их дефицит не всегда вызывает тяжелые болезни, однако может ухудшать самочувствие, усиливать слабость, снижать работоспособность и качество жизни.

Ранее врач назвала процессы старения, которые запускаются уже после 30 лет.