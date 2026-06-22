Ученые нашли новый способ защитить сосуды при ожирении и диабете

Cell Reports: сосуды можно запрограммировать на защиту при ожирении и диабете

Швейцарские ученые нашли способ «запрограммировать» сосуды на защиту от повреждений, которые возникают при ожирении и диабете второго типа. В работе, опубликованной в Cell Reports, исследователи показали, что воздействие на особые эпигенетические механизмы снижает воспаление вокруг сосудов и помогает им лучше работать.

Ученые сосредоточились на жировой ткани, окружающей артерии и вены. В норме она помогает сосудам работать правильно, однако при ожирении начинает выделять вещества, усиливающие воспаление и повышающие риск сердечно-сосудистых осложнений.

Вместо того чтобы бороться с отдельными воспалительными молекулами, исследователи решили изменить саму программу работы клеток этой ткани. В экспериментах на мышах и образцах человеческих тканей они использовали препараты, влияющие на эпигенетические «считыватели» генов — белки, которые регулируют активность генетической программы клетки без изменения самой ДНК.

После такого воздействия жировая ткань начала выделять меньше воспалительных сигналов, а сосуды лучше расслаблялись и демонстрировали меньше признаков повреждения. Дополнительно ученые выявили важную роль фермента гексокиназы-2, участвующего в обмене глюкозы: оказалось, что его повышенная активность способствует развитию воспаления в околососудистой жировой ткани.

Авторы считают, что такой подход может стать дополнением к существующим методам профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ожирением и диабетом. В отличие от традиционной терапии, которая в основном контролирует давление, холестерин и уровень сахара, новая стратегия нацелена на ранние механизмы сосудистого повреждения.

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