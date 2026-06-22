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Наука

Ученые выявили более 600 генов, связанных с шизофренией

NatGen: на риск развития шизофрении может влиять 641 ген
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых обнаружила 641 ранее неизвестный ген, связанный с риском шизофрении. Работа, опубликованная в журнале Nature Genetics, показала, что это расстройство связано не только с отдельными мутациями, но и с тем, как между собой взаимодействуют целые генные сети.

Шизофрения давно считается наследственным заболеванием, однако найти конкретные участки ДНК, влияющие на ее развитие, оказалось крайне сложно. Проблема в том, что многие генетические варианты, повышающие риск болезни, могут находиться далеко от тех генов, на работу которых они влияют.

Чтобы разобраться в этих скрытых связях, исследователи из Института развития мозга Либера, Университета Бари и более чем 60 психиатрических клиник по всему миру проанализировали генетические данные свыше 102 тысяч человек, а также образцы мозговой ткани сотен доноров из шести отделов мозга. Затем они использовали новые вычислительные модели, которые позволили проследить регуляторные связи между удаленными участками ДНК и активностью генов.

В результате ученые обнаружили сотни генов, которые ранее не связывали с шизофренией. Всего исследование выявило 641 новый ген-кандидат. Анализ показал, что многие из них вовлечены в ключевые процессы работы мозга — передачу сигналов с участием глутамата, взаимодействие нервных клеток, развитие мозга и иммунные механизмы.

Авторы подчеркивают, что шизофрения, вероятно, развивается не из-за «поломки» одного-двух генов, а из-за нарушений в целых координированных генетических программах. По их словам, такой подход приближает психиатрию к более точной диагностике и в будущем может помочь создавать персонализированные методы лечения, ориентированные на конкретные биологические механизмы болезни.

Ранее три гена оказались связаны с шестью психическими расстройствами.

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