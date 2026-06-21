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Наука

Три гена оказались связаны с шестью психическими расстройствами

Nature: шесть психических расстройств могут быть связаны тремя генами
Shutterstock

Международная группа исследователей обнаружили, что всего три гена — MAD1L1, MRPL2 и HLA-DRB1 — являются связующим звеном между сразу несколькими психическими и нейроразвитиными расстройствами — шизофренией, биполярным расстройством, депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройствами аутистического спектра (РАС) и бессонницей. Работа опубликована в журнале Nature Mental Health.

В исследовании участвовали ученые из Китая, Франции и Великобритании. Они проанализировали образцы крови 1274 здоровых подростков из европейского проекта IMAGEN, чтобы понять, какие молекулярные механизмы могут повышать риск психических расстройств еще до появления симптомов.

Авторы изучали не только генетические варианты, но и метилирование ДНК — химические метки, которые регулируют активность генов. Такой подход позволил проследить, как определенные участки генома могут влиять на работу генов, а затем — на риск развития заболеваний.

В результате исследователи выделили три гена — MAD1L1, MRPL2 и HLA-DRB1. По их данным, именно они могут быть частью общих биологических путей, связанных сразу с несколькими расстройствами. Особенно заметной оказалась связь этих генов с шизофренией и бессонницей.

Так, метилирование одного из участков ДНК, как показал анализ, может подавлять активность гена MRPL2, что, вероятно, связано с риском шизофрении и нарушений сна. В случае MAD1L1 и HLA-DRB1 ученые, наоборот, увидели, что повышенная активность этих генов может быть вовлечена в развитие шизофрении.

Авторы также обнаружили, что многие найденные молекулярные маркеры связаны не только с психическими, но и с аутоиммунными заболеваниями. Это может говорить о том, что у части психических расстройств и нарушений иммунной системы есть общие биологические механизмы.

Исследователи считают, что полученные данные могут помочь в поиске новых биомаркеров и методов лечения, которые будут нацелены не на одно конкретное расстройство, а сразу на общие механизмы нескольких заболеваний.

Ранее ученые назвали способ сохранить сердце здоровым при «плохой генетике».

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