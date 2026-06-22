При какой температуре воздуха купание в водоемах безопасно, рассказал врач

Помимо инфекционных рисков, важно учитывать и температурный фактор. Для взрослых купание обычно считается относительно комфортным и безопасным при температуре воды не ниже 18 градусов и воздуха от 20 градусов. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20–25 градусов: при такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. Для маленьких детей требования строже: им нужна более теплая вода, а продолжительность купания должна быть существенно меньше, чем у взрослых», — говорит Неронов.

Однако даже в теплых водоемах длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению, особенно в начале сезона, когда тело еще не адаптировалось.

«Взрослым обычно рекомендуют купаться сериями по 10–15 минут, выходя из воды для согрева и активного движения на берегу. Повторять такие заходы можно несколько раз, ориентируясь на самочувствие. Детей особенно важно не оставлять в воде надолго: их организм быстрее отдает тепло, и даже при температуре воды, комфортной для взрослого, ребенок может переохладиться за более короткий срок. Первые признаки неблагополучия — дрожь, синюшность губ, жалобы на холод, слабость — это сигнал немедленно выйти из воды, согреться и при необходимости прекратить купание на этот день», — заключил врач.

Безопасное купание — это сочетание правильного выбора водоема, соблюдения гигиены и разумных ограничений по времени и температуре. Если водоем вызывает хоть малейшие сомнения или после купания появляются настораживающие симптомы, лучше не экспериментировать со здоровьем и вовремя обратиться к врачу.

Ранее врач предупреждал о риске заражения кишечными инфекциями, паразитами и кожными болезнями в природных водоемах.