Ветеринар объяснил, эффективны ли от глистов ошейники и капли для домашних животных

Против глистов для питомцев нужно применять только оральные антигельминтики, никакие ошейники и капли для домашних животных здесь не помогут, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Рамис Гиззатуллин.

«У кошек и собак паразитирует более 80 видов гельминтов, около 30 из которых способны заражать человека. Токсокароз — самый распространенный из них — особенно опасен для детей. Личинки токсокары не завершают в организме человека свой обычный цикл развития, а мигрируют по тканям и органам, попадая в легкие, печень, головной мозг, а у детей нередко в глаза. Заразиться можно не только погладив собаку и не помыв руки, — яйца гельминтов месяцами сохраняются в почве и песке, где играют дети», — объяснил врач.

По его словам, разговор о защите питомца от паразитов — это всегда разговор и о здоровье самого владельца, хотя люди об этом думают реже, чем стоило бы.

«Против глистов реально работают только оральные антигельминтики, никакие ошейники и капли здесь не помогут. Схему нужно выстраивать под образ жизни конкретного животного. Городская кошка без выхода на улицу — минимум два-три раза в год. Собака на активном выгуле — четыре раза. Охотничья собака, животное, поедающее сырое мясо или контактирующее с бездомными сородичами, — ежемесячно на протяжении всего года. Препараты на основе мильбемицина с празиквантелом предпочтительнее узкоспектральных: они действуют не только на взрослых паразитов в кишечнике, но и на личинок в процессе миграции, — а именно мигрирующие личинки представляют наибольшую опасность для человека», — заключил Гиззатуллин.

Ранее специалисты рекомендовали проводить вакцинацию питомцев минимум тремя прививками в начале лета.