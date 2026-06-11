Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Какие прививки нужно делать питомцам в начале лета, рассказал ветеринар

Ветеринар Трубкин: в начале лета питомцам нужно делать минимум три прививки
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

Весной или в начале лета всем питомцам нужно делать минимум по три вакцинации, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры эпизоотологии, паразитологии и патологической анатомии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ Анатолий Трубкин.

«Для собак базовый набор — бешенство плюс комплексная прививка против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, аденовирусной инфекции (инфекционного гепатита) и парагриппа. К нему в большинстве случаев добавляют лептоспироз — особенно если собака бывает на даче, у водоемов и контактирует с грызунами», — объяснил специалист.

Эти компоненты закрываются отечественными комплексными вакцинами «Мультикан-8», «Астерион DHPPiLR», «Дипентавак», а из вернувшихся импортных — чешским «Биоканом» (Bioveta) и американским «Вангардом» (Zoetis).

«Для кошек основа — панлейкопения, калицивироз и ринотрахеит, по показаниям добавляют хламидиоз. От бешенства прививают всех кошек без исключения, включая домашних, не выходящих на улицу: заражение возможно через контакт в подъезде или на лестничной клетке. Из доступных препаратов — «Мультифел-4», импортные «Биофел» (Bioveta) и «Фелоцел» (Zoetis), от бешенства — «Рабикс» или «Рабифел», — рассказал ветеринар.

Иммунитет после большинства вакцин сохраняется в течение года, поэтому принципиально важна не конкретная дата прививки, а ее регулярность. Весна или начало лето удобны как практический ориентир. За 7–14 дней до вакцинации животному дают антигельминтный препарат, прививают только клинически здорового питомца.

«Дополнительные вакцины — бордетеллез, вирусный лейкоз кошек (FeLV) — врач назначает по образу жизни и реальным рискам: выгул, поездки, групповое содержание, посещение выставок и гостиниц. Схема для щенков и котят стандартная: первая комплексная прививка в 6–9 недель, ревакцинация через 3–4 недели, бешенство — с 12–16 недель. Взрослое животное ревакцинируют ежегодно», — заключил доктор.

Ранее ветеринар предупредил о вреде прогулок собак и кошек в колясках, ссылаясь на риски для здоровья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
35 лет назад россияне выбрали первого президента. Как ему помогли еда по талонам и небывалая инфляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!