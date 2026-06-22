Назван овощ, помогающий замедлить возрастную потерю мышц

Китайские ученые выяснили, что вещества из брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином могут замедлять возрастную потерю мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Работа была посвящена саркопении — возрастному снижению мышечной массы и силы, которое считается одной из главных причин слабости и снижения подвижности в пожилом возрасте. В эксперименте ученые в течение восьми недель давали мышам пептиды, выделенные из брокколи, лейцин или комбинацию этих веществ.

В организме человека и животных лейцин встраивается в пептидные цепи, формируя структуры мышц, кожи, внутренних органов. Также он стимулирует секрецию инсулина, ускоряет заживление ран и восстановление тканей после микротравм и участвует в производстве антител — белков, которые нейтрализуют патогены.

Лучший результат в эксперименте показало именно совместное применение брокколи и лейцина. У животных, получавших такую комбинацию, сохранялось больше мышечной массы, повышались сила хвата и выносливость, а также наблюдалась лучшая переносимость физических нагрузок по сравнению с остальными группами.

Анализ тканей показал, что сочетание брокколи и лейцина не только ослабляло признаки мышечной атрофии, но и активировало гены, связанные с ростом и восстановлением мышечных волокон. Одновременно у мышей снижалась активность воспалительных процессов и механизмов, запускающих разрушение мышц.

Авторы работы считают, что соединения из брокколи в сочетании с лейцином могут стать основой новых пищевых подходов для профилактики возрастной потери мышц и поддержания физической активности в пожилом возрасте. Пока результаты получены только на животных, однако они показывают, что обычные пищевые компоненты могут влиять на процессы старения мышечной ткани.

Ранее ученые назвали вещество, способное поддерживать здоровье при старении.