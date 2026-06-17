Кофе может помочь при мигрени, рассказала врач

Кофеин в кока-коле и кофе может в некоторой степени облегчить течение приступа мигрени, особенно у людей с зависимостью от этого стимулятора. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Врач объяснила, что при регулярном потреблении кофеина резкий отказ от него может стать причиной мигрени. При повторном поступлении стимулятора в организм тяжесть приступа у «кофеманов» может соответственно снизиться. При этом подобным свойством обладает не только кофе.

«То же самое касается кока-колы. Во-первых, в ней тоже есть кофеин, а во-вторых, много сахара. Приступы мигрени часто возникают из-за голода, поэтому сахар в кока-коле может помочь, так как организм получает достаточное количество глюкозы», – рассказала невролог.

Эксперт также напомнила, что ключевым принципом лечения мигрени является купирование в первые 15–30 минут от начала боли, а не еда и напитки.

«Важной особенностью купирования является контроль тошноты, которая очень часто встречается при мигрени, особенно сильной. Если ее не контролировать, то выпить обезболивающее просто не получится: человека начнет тошнить и вырвет до того, как сработает действующее вещество», – заключила Шевцова.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

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