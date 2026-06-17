Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Кофе может помочь при мигрени, рассказала врач

Врач Шевцова: кофеин может облегчить течение мигренозного приступа
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Кофеин в кока-коле и кофе может в некоторой степени облегчить течение приступа мигрени, особенно у людей с зависимостью от этого стимулятора. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Врач объяснила, что при регулярном потреблении кофеина резкий отказ от него может стать причиной мигрени. При повторном поступлении стимулятора в организм тяжесть приступа у «кофеманов» может соответственно снизиться. При этом подобным свойством обладает не только кофе.

«То же самое касается кока-колы. Во-первых, в ней тоже есть кофеин, а во-вторых, много сахара. Приступы мигрени часто возникают из-за голода, поэтому сахар в кока-коле может помочь, так как организм получает достаточное количество глюкозы», – рассказала невролог.

Эксперт также напомнила, что ключевым принципом лечения мигрени является купирование в первые 15–30 минут от начала боли, а не еда и напитки.

«Важной особенностью купирования является контроль тошноты, которая очень часто встречается при мигрени, особенно сильной. Если ее не контролировать, то выпить обезболивающее просто не получится: человека начнет тошнить и вырвет до того, как сработает действующее вещество», – заключила Шевцова.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

Ранее ученые раскрыли, как кофе влияет на риск рака груди.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!