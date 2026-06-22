В канадском руднике обнаружили воду возрастом два миллиарда лет

Space Daily: в Канаде нашли воду, изолированную под землей на два миллиарда лет

Геологи обнаружили в канадском руднике Кидд-Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около двух миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто.

Образец подняли с глубины примерно трех километров. Анализ показал, что вода на протяжении колоссального времени оставалась запертой в толще древних горных пород и не контактировала с атмосферой. Определить ее возраст ученым помог состав растворенных в жидкости благородных газов — гелия, неона, аргона и ксенона. Эти элементы накапливались в замкнутой системе, что позволило оценить, как долго вода находилась в изоляции.

По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой — концентрация солей в ней примерно в десять раз выше, чем в морской воде. Также у нее был выраженный горький вкус и резкий сернистый запах.

Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами, без участия солнечного света.

Исследователи называют находку уникальным «капсульным» фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет.

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