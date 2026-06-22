Ученые объяснили, куда пропадают насекомые в дождь

СКФУ: в дождь насекомые прячутся в земле, под листвой и корягами

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) рассказали, что в дождь и период низкого давления насекомые прячутся, так как дождь для них может быть опасен. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал сотрудник медико-биологического факультета СКФУ Максим Афонькин, на поведение насекомых влияют дождь и атмосферное давление.

По его словам, дождь для насекомого может быть опасен.

«Животное маленькое, а капля для него очень тяжелая. Человеку бы не хотелось, чтобы ведро воды упало на его голову — для насекомых это то же самое», — пояснил эксперт.

Афонькин добавил, что насекомые благодаря барорецепторам в первую очередь реагируют на изменение давления — их активность падает и они пытаются найти укрытие. Чаще всего они прячутся в густой листве, а наземные насекомые — в почве, под листвой, под камнями и корягами.

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По словам специалиста, мошка, слепни и другие кровососы тоже в этом году проснутся раньше обычного. Однако и их количество не превышает норму, подчеркнул Гниенко.

Ранее комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом.