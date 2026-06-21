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Наука

В обсерватории рассказали, когда в небе можно увидеть рандеву Венеры и Луны

Обсерватория Университета Решетнева: в ночь на 17 июня Венера сблизится с Луной
ISAS/JAXA

Жители России смогут увидеть небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны, которое пройдет в ночь на 17 июля. Об этом сообщили в РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.

«Тонкий, едва освещенный лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры (звездная величина -4,1). Расстояние между небесными телами составит всего 2°33', что позволит без труда наблюдать их вместе. Небесные тела встретятся в созвездии Льва», — сообщили в учреждении.

Помимо этого, в июле произойдут еще два события. 29 июля наступит полнолуние, носящее название «Луна Оленя». Также в ночь с 30 на 31 июля в ночном небе можно будет увидеть пик метеорного потока Южных дельта-Акварид.

До этого ученые вскрыли марсианский метеорит NWA 8171, хранящийся в Королевском музее Онтарио, и обнаружили внутри несколько зерен граната — минерала, который прежде никогда не находили в образцах с Марса. Размер фрагмента — всего 0,8 на 0,5 мм, меньше макового зерна, — но значение находки выходит далеко за эти рамки.

Ранее в Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты.

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