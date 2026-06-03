Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

В Солнечной системе обнаружили следы гигантской планеты

Icarus: в ранней Солнечной системе мог существовать еще один ледяной гигант
Paopano/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа астрономов пришла к выводу, что в ранней Солнечной системе мог существовать еще один ледяной гигант, который впоследствии был выброшен в межзвездное пространство. По мнению исследователей, именно его гравитационное влияние могло привести к столкновениям спутников Урана и изменить облик внешней части Солнечной системы. Работа опубликована в журнале Icarus.

Согласно популярной сегодня модели Ниццы, примерно 4–4,5 млрд лет назад орбиты планет-гигантов были совсем не такими, как сейчас. После формирования Солнечной системы Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун пережили период сильной динамической нестабильности. Планеты неоднократно сближались друг с другом, а их орбиты менялись под воздействием взаимного притяжения.

Одной из главных загадок этой теории остается судьба регулярных спутников планет-гигантов. При столь бурных событиях многие из них должны были быть уничтожены или выброшены в космос.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи проанализировали 122 компьютерные модели ранней Солнечной системы. Эти сценарии были отобраны из тысяч вариантов, поскольку лучше всего воспроизводили современное расположение планет. В некоторых моделях изначально присутствовали не четыре, а пять или даже шесть планет-гигантов.

Расчеты показали, что шансы на сохранение современных спутников Юпитера и Урана были крайне невелики. По оценкам ученых, вероятность выживания обеих систем спутников составляла менее 15%. Из всех рассмотренных сценариев лишь один позволил одновременно сохранить и планеты, и их луны.

Особенно разрушительными оказались тесные сближения с Ураном. Когда другая гигантская планета проходила рядом, ее гравитация нарушала орбиты спутников настолько сильно, что они сталкивались друг с другом на высокой скорости. Вместо того чтобы разлететься по космосу, обломки формировали огромный диск из ледяного вещества, который затем снова собирался в новые спутники.

Если гипотеза верна, то одна из крупнейших планет нашей системы могла быть выброшена в межзвездное пространство миллиарды лет назад, оставив после себя лишь косвенные следы в орбитах планет и спутников.

Ранее ученые впервые за десятки лет разгадали тайну вращения Сатурна.

 
Теперь вы знаете
Что россияне могут получить бесплатно от государства в 2026 году. 10 возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!