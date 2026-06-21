Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В России начался самый длинный день года

В России наступил день летнего солнцестояния
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России наступило 21 июня, самый длинный день 2026 года в Северном полушарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Там отметили, что летнее солнцестояние, когда Солнце окажется в наивысшей в году точке над горизонтом, ожидается в 11:24 мск. Светлое время суток будет продолжаться 17 часов 33 минуты, а ночь — 6 часов 27 минут.

После этого длительность дня начнет уменьшаться, а темного времени суток — увеличиваться. В день осеннего равноденствия, 23 сентября, их продолжительность станет одинаковой. А самую низкую точку над горизонтом Солнце займет 21 декабря.

До этого клинический психолог Антон Коровин поделился с «Газетой.Ru», что после летнего солнцестояния биологические процессы человека начинают меняться. Они регулируются циркадными ритмами, работа которых напрямую зависит от уровня освещения. Поэтому снижение светового дня после солнцестояния может отражаться на выработке гормонов и даже приводить к ослаблению иммунитета.

Ранее россиянам объяснили отличие солнцестояния от равноденствия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!