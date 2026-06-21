В России начался самый длинный день года

В России наступило 21 июня, самый длинный день 2026 года в Северном полушарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Там отметили, что летнее солнцестояние, когда Солнце окажется в наивысшей в году точке над горизонтом, ожидается в 11:24 мск. Светлое время суток будет продолжаться 17 часов 33 минуты, а ночь — 6 часов 27 минут.

После этого длительность дня начнет уменьшаться, а темного времени суток — увеличиваться. В день осеннего равноденствия, 23 сентября, их продолжительность станет одинаковой. А самую низкую точку над горизонтом Солнце займет 21 декабря.

До этого клинический психолог Антон Коровин поделился с «Газетой.Ru», что после летнего солнцестояния биологические процессы человека начинают меняться. Они регулируются циркадными ритмами, работа которых напрямую зависит от уровня освещения. Поэтому снижение светового дня после солнцестояния может отражаться на выработке гормонов и даже приводить к ослаблению иммунитета.

Ранее россиянам объяснили отличие солнцестояния от равноденствия.