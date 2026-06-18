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Наука

Назван простой способ уменьшить симптомы депрессии всего за пять недель без лекарств

JAD: скандинавская ходьба уменьшает симптомы депрессии всего за пять недель

Французские ученые выяснили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут существенно облегчить симптомы депрессии уже через пять недель. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с тяжелой формой заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Скандинавская ходьба представляет собой разновидность аэробной физической активности, при которой человек использует специальные палки, задействуя не только ноги, но и мышцы рук, плеч и корпуса. В новом исследовании ученые решили проверить, насколько быстро такой вид нагрузки способен улучшить психическое состояние людей с депрессией.

Работу провела группа исследователей под руководством Клемана Жину. В исследовании приняли участие 64 человека с умеренной или тяжелой депрессией, которых привлекла французская некоммерческая организация «Je Bouge Pour Mon Moral», помогающая людям с психическими расстройствами через физическую активность. Средний возраст участников составлял около 50 лет, а более 90% из них были женщинами.

Добровольцев случайным образом разделили на две группы. В первую вошли 48 человек, которые в течение десяти недель дважды в неделю занимались скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Каждая тренировка длилась около часа, а интенсивность нагрузки поддерживалась на уровне 65–75% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Остальные 16 участников вошли в контрольную группу. Они не получали физической нагрузки и лишь периодически получали информационные материалы о депрессии и ее профилактике.

Состояние добровольцев оценивали до начала эксперимента, через пять недель и по завершении программы с помощью опросника депрессии Бека — одного из наиболее распространенных инструментов для оценки тяжести депрессивных симптомов.

Результаты показали, что уже к середине исследования у участников, занимавшихся скандинавской ходьбой, произошло значительное снижение выраженности депрессии. Эффект оказался настолько заметным, что примерно у половины участников этой группы симптомы уменьшились как минимум на 50%, что считается клинически значимым улучшением. В контрольной группе таких результатов не было ни у одного человека.

Особенно быстро улучшение происходило у пациентов с тяжелой депрессией. У них снижение симптомов за первые пять недель оказалось более выраженным, чем у участников с умеренной формой заболевания.

По мнению ученых, полученные данные подтверждают растущий объем доказательств того, что регулярные физические нагрузки способны играть важную роль в борьбе с депрессией и улучшении психического здоровья.

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