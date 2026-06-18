Назван простой способ уменьшить симптомы депрессии всего за пять недель без лекарств

Французские ученые выяснили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут существенно облегчить симптомы депрессии уже через пять недель. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с тяжелой формой заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Скандинавская ходьба представляет собой разновидность аэробной физической активности, при которой человек использует специальные палки, задействуя не только ноги, но и мышцы рук, плеч и корпуса. В новом исследовании ученые решили проверить, насколько быстро такой вид нагрузки способен улучшить психическое состояние людей с депрессией.

Работу провела группа исследователей под руководством Клемана Жину. В исследовании приняли участие 64 человека с умеренной или тяжелой депрессией, которых привлекла французская некоммерческая организация «Je Bouge Pour Mon Moral», помогающая людям с психическими расстройствами через физическую активность. Средний возраст участников составлял около 50 лет, а более 90% из них были женщинами.

Добровольцев случайным образом разделили на две группы. В первую вошли 48 человек, которые в течение десяти недель дважды в неделю занимались скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Каждая тренировка длилась около часа, а интенсивность нагрузки поддерживалась на уровне 65–75% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Остальные 16 участников вошли в контрольную группу. Они не получали физической нагрузки и лишь периодически получали информационные материалы о депрессии и ее профилактике.

Состояние добровольцев оценивали до начала эксперимента, через пять недель и по завершении программы с помощью опросника депрессии Бека — одного из наиболее распространенных инструментов для оценки тяжести депрессивных симптомов.

Результаты показали, что уже к середине исследования у участников, занимавшихся скандинавской ходьбой, произошло значительное снижение выраженности депрессии. Эффект оказался настолько заметным, что примерно у половины участников этой группы симптомы уменьшились как минимум на 50%, что считается клинически значимым улучшением. В контрольной группе таких результатов не было ни у одного человека.

Особенно быстро улучшение происходило у пациентов с тяжелой депрессией. У них снижение симптомов за первые пять недель оказалось более выраженным, чем у участников с умеренной формой заболевания.

По мнению ученых, полученные данные подтверждают растущий объем доказательств того, что регулярные физические нагрузки способны играть важную роль в борьбе с депрессией и улучшении психического здоровья.

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