Назван простой способ снизить стресс от чтения плохих новостей

Все больше людей сознательно ограничивают чтение новостей из-за чувства тревоги, усталости и беспомощности. По мнению специалистов, причина кроется не в снижении интереса к происходящему в мире, а в особенностях работы человеческого мозга, который оказался плохо приспособлен к постоянному потоку негативной информации. Об этом пишет издание The Conversation.

Согласно данным Института агентства Рейтер, в 2025 году около 69% канадцев хотя бы иногда избегали новостей. В мире этот показатель достиг 40% — самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Люди объясняют свое поведение тем, что новости портят настроение, вызывают стресс и создают ощущение невозможности повлиять на происходящее.

По словам исследователя в области психологии развития, проблема связана с так называемым негативным уклоном мышления. В ходе эволюции человеческий мозг научился уделять особое внимание угрозам, поскольку это повышало шансы на выживание. Наши предки должны были быстро замечать опасности — хищников, враждебные племена или природные катастрофы. Поэтому негативная информация обрабатывается быстрее, запоминается лучше и вызывает более сильную эмоциональную реакцию, чем позитивная.

Однако если раньше угрозы были локальными и касались ближайшего окружения, то сегодня человек ежедневно сталкивается с сообщениями о войнах, стихийных бедствиях, экономических кризисах и преступлениях, происходящих по всему миру. Каждое дополнительное негативное слово в заголовке новости увеличивает вероятность того, что пользователь откроет материал. Позитивные формулировки, напротив, снижают интерес аудитории.

Ученые отмечают, что организм нередко реагирует на тревожные новости еще до того, как человек осознает их значение. Это может приводить к хроническому стрессу и эмоциональному истощению.

При этом специалисты подчеркивают, что полный отказ от новостей не является решением проблемы. Вместо этого ученые рекомендуют ограничивать время потребления новостей, выбирать качественные аналитические материалы вместо бесконечной ленты сообщений в социальных сетях и концентрироваться на тех аспектах событий, на которые человек действительно способен повлиять. По мнению авторов, такой подход помогает оставаться в курсе происходящего, не жертвуя психическим благополучием.

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