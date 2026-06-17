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Наука

Врач объяснила, почему возникает мигрень

Врач Шевцова: в основе мигрени лежит повышенная возбудимость нервных клеток
Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

При мигрени нервные клетки в определенных отделах мозга становятся слишком чувствительными и легко «перевозбуждаются». В этом процессе участвует нейропептид CGRP — он усиливает воспалительные реакции и передает сигналы боли. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

По словам эксперта, в основе мигрени лежат генетические причины. При этой патологии перевозбуждаются нейроны тригемино-васкулярной системы – этот комплекс объединяет периферические и центральные образования тройничного нерва с краниальными (внутричерепными) сосудами.

Ключевым механизмом возникновения боли является провоспалительный белок кальцитонин-ген-родственного пептида (CGRP). В норме он выступает медиатором межклеточного взаимодействия, однако при мигрени его активность приводит к повышенной реакции структур мозга, которые анализируют боль.

«При воздействии мигренозных триггеров (стресс, изменение погоды, гормональные факторы, определенные продукты питания) возбудимость тригеминальной системы усиливается, возникает нейрональное воспаление, и человек чувствует боль», – объяснила невролог.

По словам врача, чувствительность возникает именно к головной боли, при этом этом облегчить ее «классическими» нестероидными противовоспалительными средствами часто не получается. При этом сила и длительность приступов у одного человека также могут варьироваться.

«Каждый человек рождается с уникальным нейрохимическим составом в центральной нервной системе, что объясняет индивидуальную реакцию на болевые синдромы», – заключила врач.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

Ранее был назван лучший способ борьбы с тяжелой мигренью.

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