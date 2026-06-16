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Назван лучший способ борьбы с тяжелой мигренью

Врач Шевцова: препараты класса гепантов эффективно предотвращают тяжелую мигрень
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В конце прошлого года в России зарегистрировали два новых препарата от мигрени, которые относятся к классу гепантов. Они эффективнее всего предотвращают появление мигренозной боли и купируют ее. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы №3 Сеченовского Университета, врач-невролог, цефалголог Ксения Шевцова.

Эксперт объяснила, что мигрень — это часто наследственное заболевание, в основе которого лежит повышенная возбудимость нейронов тригемино-васкулярной системы с вовлеченностью провоспалительного белка кальцитонин-ген-родственного пептида (CGRP). В результате возникает повышенная реакция структур мозга, которые анализируют боль.

«Тем, кто страдает от легких или средних по интенсивности боли приступов, НПВС («Ибупрофен», «Диклофенак») действительно могут помогать. Сложность составляют тяжелые приступы», – уточнила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Для купирования тяжелой боли используются ботулинотерапия, антидепрессанты и триптаны. Последние блокируют выделение нейропептидов, вызывающих мигренозную боль. Также в топе по эффективности находятся новые препараты класса гепантов.

«Они не только купируют приступ мигрени, но и блокируют рецепторы CGRP, препятствуя запуску и поддержанию болевого каскада. В отличие от известных многих триптанов, гепанты не работают через серотониновые рецепторы и не вызывают сосудосуживающего эффекта, что делает их более безопасными для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – рассказала Шевцова.

Эксперт отметила, что сейчас высокую стоимость можно назвать основным недостатком таких препаратов. Кроме того, врач призвала не считать гепанты стандартом для лечения мигрени у каждого пациента.

«Если пациент жалуется на мигрень легкой или средней силы, то ему вообще не нужны ни триптаны, ни гепанты, а нужны простые НПВС», – уточнила невролог.

Подробнее о причинах возникновения мигрени и методах ее лечения в России — в интервью «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, что два погодных явления повышают риск мигрени.

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