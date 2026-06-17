Участница эксперимента рассказала, как ученые впервые засняли секс в аппарате МРТ

Для получения четких снимков было нужно сохранять неподвижность примерно минуту, при этом сам процесс больше напоминал «научное представление», а не романтический момент. Об этом рассказала профессор организационной антропологии из Свободного университета Амстердама Ида Сабелис, которая в начале 1990-х годов приняла участие в эксперименте по изучению полового акта с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Участницу цитирует издание Body & Soul:

Эксперимент был инициирован голландским ученым Менко Виктором ван Анделом, который хотел получить первые в истории изображения внутренних анатомических изменений во время полового акта. Для этого добровольцы должны были заниматься сексом непосредственно внутри аппарата МРТ.

По словам Сабелис, участие в проекте оказалось гораздо менее романтичным, чем может показаться. В интервью подкасту What Was It Like она рассказала, что эксперимент больше напоминал научную демонстрацию, чем интимный момент.

«Мы забрались в аппарат и просто выполняли свою задачу. Это было не романтично, а скорее похоже на представление ради науки. Джуп принимал таблетки для поддержания эрекции, чтобы продлить процесс для сканирования», — вспоминает исследовательница.

Дополнительные сложности создавала конструкция томографа. Из-за ограниченного пространства внутри аппарата первоначально запланированную миссионерскую позу пришлось изменить на позу «ложки». Кроме того, во время сканирования участникам приходилось периодически сохранять неподвижность по команде исследователей, чтобы получить четкие снимки.

Несмотря на технические ограничения, эксперимент оказался успешным. Полученные изображения впервые позволили ученым увидеть взаимное расположение половых органов во время полового акта. В частности, снимки показали, что влагалищный канал имеет изогнутую форму, а эрегированный половой член внутри тела также изменяет положение, повторяя анатомические особенности партнерши.

По словам Сабелис, именно после просмотра снимков она впервые увидела, «как тела действительно подходят друг другу».

Исследование было опубликовано в BMJ в 1999 году и вызвало широкий интерес как среди ученых, так и среди широкой публики. Спустя десятилетия работа продолжает привлекать внимание исследователей и остается одной из самых обсуждаемых публикаций журнала.

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