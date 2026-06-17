Евгений Касперский оценил возможность технологического и ресурсного суверенитета одной страны

Евгений Касперский: сегодня ни одна страна не может быть полностью независимой

Ни одна страна в XXI веке не может существовать полностью на своих запасах (сырье, оборудование, технические новинки), рассказал «Газете.Ru» основатель и глава «Лаборатории Касперского», главный эксперт России в области кибербезопасности Евгений Касперский.

«Технологически независимой страной еще можно быть, но ресурсно и технологически независимой точно нет. В настоящий момент только одну страну можно условно назвать технологически независимой — это Китай», — отметил Ксперский.

По его словам, на это есть две причины: огромный внутренний рынок и привлечение кадров извне.

«Почему они могут позволить себе технологический суверенитет? Во-первых, в Китае большое население и есть огромный внутренний рынок. Во-вторых, они сильно вкладываются в систему образования и привлечение в страну китайцев, которые разъехались по всему миру. Наконец, в Китае научились не только быстро внедрять технологические новинки, но и создавать собственные платформы: у них есть свой поисковик Baidu, свои соцсети TikTok, свой мессенджер с платежной системой WeChat, свой ИИ — DeepSeek. И, все же, быть ресурсно независимой страной Китай не может себе позволить», — заключил Касперский.

Ранее Евгений Касперский предсказал сокращение числа хакеров при создании изолированного интернета.