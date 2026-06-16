Евгений Касперский предсказал сокращение числа хакеров при создании изолированного интернета

Внутри абсолютно изолированного интернета в отдельно взятой стране хакеров станет меньше. Мошенникам будет сложнее проводить атаки, находясь за пределами изолированного сегмента сети, рассказал «Газете.Ru» основатель и глава «Лаборатории Касперского», главный эксперт России в области кибербезопасности Евгений Касперский.

«Я не верю в сценарий с полной изоляцией интернета — это будет настолько сильный удар по экономике, что никакая страна этого не выдержит. Даже если мы возьмем такое изолированное государство, как Северная Корея, то оно все равно подключено к интернету», — отметил специалист.

Более действенный подход, по его мнению, — это развитие международного сотрудничества, создание единых стандартов в области противодействия киберпреступникам и гармонизация национальных законодательств.

«И все же, теоретически предположим, что в какой-то стране удалось создать изолированный интернет. Конечно, для киберпреступности и для всякого зловредства это будет плохо. Мошенникам будет сложнее проводить атаки, находясь за пределами изолированного сегмента сети», — объяснил Касперский.

Ранее в России нашли способ защитить инфраструктуру страны от кибератак.