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Наука

Назван неожиданный фактор, влияющий на развитие мозга у детей

CPB: кишечные бактерии влияют на развитие мозга в первый год жизни
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Китайского университета Гонконга обнаружили, что состав кишечной микрофлоры младенца в первый год жизни связан с ранними признаками развития мозга и последующими поведенческими особенностями. Работа опубликована в журнале Cell Press Blue (CPB).

В исследовании были проанализированы образцы пуповинной крови 571 новорожденного и динамика микробиома в 2, 6 и 12 месяцев жизни, а также данные о поведении детей в возрасте трех лет. Ученые сопоставили кишечные бактерии с эпигенетическими метками — химическими переключателями, регулирующими активность генов, связанных с иммунной системой и развитием мозга.

Выяснилось, что факторы рождения и раннего ухода — включая способ родов, грудное вскармливание и ранний прием антибиотиков — влияют не только на состав микробиоты, но и на эпигенетические изменения. У детей, рожденных путем кесарева сечения, фиксировались отличия в метках на генах иммунной защиты и нейроразвития, а также измененный состав кишечных бактерий.

Особый интерес вызвали отдельные виды микробов. Наличие бактерии Lachnospira pectinoschiza у младенцев с генетически повышенным риском аутизма было связано с более низкой вероятностью проявления симптомов к трем годам. Аналогичный эффект наблюдался для Parabacteroides distasonis в отношении признаков СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности ).

Авторы подчеркивают, что речь идет о статистических связях, а не о доказанной причинно-следственной связи. Однако результаты указывают на возможный «диалог» между генетикой, эпигенетикой и микробиомом в раннем развитии мозга и могут стать основой для будущих профилактических подходов, включая влияние на микрофлору в раннем возрасте.

Ранее биологи выяснили, как клетки эмбриона начинают строить организм.

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