Назван способ снизить потерю костной массы у женщин после 44-56 лет

Гормональная терапия в период менопаузы может на 69% снизить риск потери костной массы и развития остеопороза у женщин. Это показало исследование, представленное на ежегодной конференции ENDO 2026.

Ученые проанализировали данные 387 женщин в постменопаузе, которым в период с 2021 по 2025 год проводили исследование минеральной плотности костной ткани. Постменопауза — это период в жизни женщины, который наступает после 12 месяцев полного прекращения менструаций (аменореи). Окончательно угасает репродуктивная функция яичников, что в норме происходит в возрасте 44-56 лет.

Около трети участниц получали гормональную терапию, а остальные не проходили такого лечения.

Гормональная терапия обычно предполагает прием препаратов, содержащих женские половые гормоны эстрогены или их комбинацию с прогестином. После наступления менопаузы уровень эстрогена резко снижается, что ускоряет разрушение костной ткани и повышает риск переломов.

Исследователи сравнили частоту остеопении и остеопороза — состояний, при которых кости становятся менее плотными и более хрупкими. Выяснилось, что у женщин, получавших гормональную терапию, риск снижения минеральной плотности костей в позвоночнике и бедренной кости был примерно на 69% ниже.

Связь сохранялась даже после учета возраста, длительности постменопаузального периода, уровня витамина D, курения и других факторов здоровья.

Авторы отмечают, что многие женщины опасаются гормональной терапии из-за возможных побочных эффектов. Однако результаты исследования показывают, что такое лечение может не только облегчать симптомы менопаузы, включая приливы и нарушения сна, но и обеспечивать дополнительную защиту костной ткани. Для окончательной оценки долгосрочных преимуществ и рисков гормональной терапии потребуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что дефицит одного витамина повышает риск варикоза.