Дефицит одного витамина повышает риск варикоза, выяснили ученые

Дефицит витамина D не только ослабляет кости и угнетает иммунитет, но и повышает риск варикозного расширения вен. К такому выводу пришли исследователи из Фармацевтического и научного университета Чиа-Нань. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Ученые проанализировали данные около 500 тысяч взрослых старше 40 лет, у которых неоднократно измеряли уровень витамина D в крови. За состоянием участников наблюдали в среднем пять лет, сравнивая людей с нормальным уровнем витамина и тех, кто страдал от его дефицита.

Анализ показал, что у людей с выраженной нехваткой витамина D риск развития варикозного расширения вен был на 62% выше. Кроме того, дефицит оказался связан и с более тяжелым течением заболевания. Так, вероятность появления варикозных язв у таких участников была более чем в два раза выше, а риск воспалительных осложнений увеличивался почти втрое.

Исследователи также отметили, что в некоторых случаях повышенный риск наблюдался не только при выраженном дефиците, но и при умеренном снижении. Это может указывать на важную роль витамина в поддержании здоровья сосудистой стенки и нормальной работы вен.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило статистическую связь, но не доказывает, что именно дефицит витамина D вызывает варикоз. По мнению ученых, для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные клинические исследования.

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