Названы две группы продуктов, усиливающие мигрень

Сосиски, бекон и некоторые виды сыра могут провоцировать приступы мигрени или усиливать уже существующую головную боль. Об этом предупредили врачи из Американского общества по изучению головной боли. Экспертов цитирует издание La Nacion.

Специалисты рекомендуют людям, страдающим мигренью, обратить внимание на свой рацион и по возможности ограничить употребление переработанных мясных продуктов. В список потенциальных триггеров вошли сосиски, ветчина, салями и другие мясные деликатесы.

Как предполагают ученые, такой эффект могут оказывать консерванты, используемые при их при их приготовлении. Кроме того, сосиски и колбасы содержат нитраты и нитриты — эти соединения организм превращает в оксид азота, молекулу, связанную с возникновением и продолжением приступов мигрени.

Кроме того, врачи советуют с осторожностью употреблять выдержанные сыры, включая пармезан, чеддер, бри, камамбер и гауда. По словам экспертов, эти продукты способны вызывать обострение заболевания у некоторых пациентов.

«Эти продукты содержат высокие концентрации тирамина, аминокислоты, которая участвует в регуляции артериального давления и которая накапливается в ферментированных, выдержанных или просроченных продуктах», — отметили ученые.

Среди напитков особое внимание специалисты уделили красному вину. Они отмечают, что головная боль может возникнуть не сразу после его употребления, а спустя несколько часов или даже на следующий день.

Медики подчеркивают, что реакция на продукты индивидуальна, поэтому людям с мигренью важно выявлять собственные пищевые триггеры. По данным специалистов, до 30% пациентов отмечают связь между рационом и частотой или тяжестью приступов. Эксперты рекомендуют вести пищевой дневник и отслеживать, какие продукты предшествуют появлению симптомов.

Ранее ученые выяснили, что два погодных явления повышают риск мигрени.