Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, почему пожилые люди ходят медленнее

Gait&Posture: скорость ходьбы в пожилом возрасте определяет голеностопный сустав
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее. Ключевую роль играет изменение работы голеностопного сустава: организм постепенно начинает отдавать приоритет устойчивости, а не эффективности движения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Gait & Posture.

Австралийские исследователи проанализировали механику ходьбы 107 здоровых людей в возрасте от 25 до 85 лет. Оказалось, что с возрастом голеностопный сустав все хуже выполняет функцию отталкивания от земли и все больше сосредотачивается на поглощении удара при каждом шаге.

Измерения показали, что мышцы по обе стороны голеностопа начинают сокращаться одновременно, а не поочередно, как у молодых людей. В результате сустав становится более жестким в момент касания стопы земли. Такая стратегия повышает устойчивость и снижает риск падения, однако делает ходьбу менее экономичной.

По словам ведущего автора исследования Коди Линдсея, нервная система с возрастом сознательно смещает баланс в сторону безопасности. Организм жертвует эффективностью движения ради сохранения равновесия.

Из-за этого уменьшается сила отталкивания, которая помогает продвигать тело вперед. В результате ходьба требует больше энергии, усталость наступает быстрее, а скорость движения постепенно снижается.

Исследователи подчеркивают, что проблема связана не только с потерей мышечной силы. Важную роль играет изменение координации мышц и принципов управления движением со стороны нервной системы.

Авторы считают, что программы профилактики падений и возрастного снижения подвижности должны уделять больше внимания развитию баланса и координации, а не только укреплению мышц. Особенно полезными могут быть упражнения на равновесие, тайцзи и другие виды активности, тренирующие точность работы голеностопного сустава.

Ранее у статинов нашли неожиданное свойство, полезное для пожилых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!