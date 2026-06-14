Ученые выяснили, почему пожилые люди ходят медленнее

Ученые из Университета Флиндерса выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее. Ключевую роль играет изменение работы голеностопного сустава: организм постепенно начинает отдавать приоритет устойчивости, а не эффективности движения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Gait & Posture.

Австралийские исследователи проанализировали механику ходьбы 107 здоровых людей в возрасте от 25 до 85 лет. Оказалось, что с возрастом голеностопный сустав все хуже выполняет функцию отталкивания от земли и все больше сосредотачивается на поглощении удара при каждом шаге.

Измерения показали, что мышцы по обе стороны голеностопа начинают сокращаться одновременно, а не поочередно, как у молодых людей. В результате сустав становится более жестким в момент касания стопы земли. Такая стратегия повышает устойчивость и снижает риск падения, однако делает ходьбу менее экономичной.

По словам ведущего автора исследования Коди Линдсея, нервная система с возрастом сознательно смещает баланс в сторону безопасности. Организм жертвует эффективностью движения ради сохранения равновесия.

Из-за этого уменьшается сила отталкивания, которая помогает продвигать тело вперед. В результате ходьба требует больше энергии, усталость наступает быстрее, а скорость движения постепенно снижается.

Исследователи подчеркивают, что проблема связана не только с потерей мышечной силы. Важную роль играет изменение координации мышц и принципов управления движением со стороны нервной системы.

Авторы считают, что программы профилактики падений и возрастного снижения подвижности должны уделять больше внимания развитию баланса и координации, а не только укреплению мышц. Особенно полезными могут быть упражнения на равновесие, тайцзи и другие виды активности, тренирующие точность работы голеностопного сустава.

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