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Наука

У статинов нашли неожиданное свойство, полезное для пожилых

EHJ: статины могут защищать от развития возрастной слабости
Shutterstock

Прием статинов — препаратов для снижения уровня холестерина — связан со снижением риска развития возрастной слабости у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из США, проанализировавшие данные почти миллиона человек старше 67 лет. Работа опубликована в European Heart Journal (EHJ).

Возрастная слабость — состояние, при котором снижаются мышечная сила и выносливость, замедляется ходьба, появляется утомляемость и ухудшается способность выполнять повседневные задачи. Оно повышает риск падений, госпитализаций и потери самостоятельности даже при относительно незначительных проблемах со здоровьем.

В течение в среднем более пяти лет наблюдения часть участников начала принимать статины, которые широко применяются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. После учета факторов риска — возраста, веса, курения и сопутствующих заболеваний — исследователи обнаружили, что начало терапии было связано со снижением вероятности развития возрастной слабости примерно на 24%.

Авторы отмечают, что полученный эффект может объясняться не только снижением уровня холестерина, но и противовоспалительными свойствами статинов, которые могут поддерживать плотность костей. При этом ученые подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь между приемом препаратов и снижением риска слабости.

Ранее популярный препарат для лечения почек оказался эффективным защитником здоровья сердца.

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