В Ирландии обнаружили крупнейшее поселение викингов

Археологи обнаружили в Ирландии поселение викингов, которое может оказаться крупнейшим в истории страны. Раскопки в Вудстауне на юго-востоке острова выявили остатки огромного здания, предположительно служившего центром власти и торговли более тысячи лет назад. О результатах сообщает портал Arkeonews.

Исследования ведутся на берегу реки Суир недалеко от города Уотерфорд. Международная команда археологов из Ирландии и Норвегии изучает крупное сооружение, обнаруженное ранее с помощью геофизической съемки. По предварительным данным, речь идет о длинном доме или большом зале эпохи викингов.

Поселение Вудстаун было открыто в 2003 году во время подготовки к строительству объездной дороги. После первых находок маршрут трассы изменили, чтобы сохранить археологический памятник.

Ученые считают, что Вудстаун существовал примерно в 850-950 годах нашей эры и представлял собой укрепленное поселение викингов на реке. В отличие от Дублина и Уотерфорда, выросших в современные города, это место не было застроено в последующие века, благодаря чему сохранилось практически нетронутым.

Ранее археологи обнаружили здесь оборонительные рвы, следы ремесленного производства, торговые артефакты и захоронение высокопоставленного воина с оружием. Новая находка указывает, что поселение могло быть гораздо более крупным и организованным, чем считалось ранее.

По словам исследователей, такие залы в эпоху викингов служили не только жильем — они могли использоваться для проведения собраний, торговли, хранения ценностей, ремесленного производства и политических переговоров.

О масштабах поселения говорят и другие находки. В Вудстауне обнаружены гири для взвешивания серебра, тигли для плавки металла, а также следы металлообработки. Это свидетельствует о том, что местные жители были частью обширной торговой сети викингов, охватывавшей Ирландское море и Северную Европу.

Археологи надеются, что продолжающиеся раскопки помогут определить истинные размеры поселения и его роль в истории викингов в Ирландии.

Ранее в Турции обнаружили деревянные двери возрастом четырые тысячи лет.