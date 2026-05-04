Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В Турции обнаружили деревянные двери возрастом четырые тысячи лет

DÜSBD: в западной Турции обнаружили деревянные двери бронзового века
Кадр видео: armstrongstinstitute/YouTube

В западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около четырех тысяч лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейитемер Хеюк, сообщается в журнале социальных наук Университета Думлупынар (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (DÜSBD).

Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам — проемам, порогам и камням для петель. В этом случае исследователям удалось изучить обугленные фрагменты, которые, вероятно, являются настоящими дверными полотнами.

Остатки обнаружили в трех зданиях слоя среднего бронзового века. Их размеры и расположение совпадают с дверными проемами, что позволило предположить: это одностворчатые двери, закрывавшие входы в помещения. Фрагменты имеют прямоугольную форму и дощатую структуру, а рядом в одном случае найден поворотный камень — элемент крепления.

Все деревянные части были обуглены, вероятно, в результате пожара, и лежали на полу внутри домов. Это может указывать на то, что двери открывались внутрь и обрушились при разрушении построек.

По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла — с помощью деревянных креплений. Их ширина (около 0,7-0,9 метра) соответствует стандартам одностворчатых входов того времени.

Находка считается уникальной: из 174 изученных построек этого периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей — вопросы безопасности, приватности и организации пространства.

Курган Сейитемер Хеюк исследуется с конца XX века и содержит слои от бронзового века до римского периода, что делает его важным источником данных о развитии поселений в Анатолии.

Ранее в Норвегии был обнаружен крупнейший клад эпохи викингов.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!