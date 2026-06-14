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Наука

Ученый объяснил, почему шаровая молния летит к людям

Физик Бычков: шаровые молнии могут притягиваться к людям и мобильным телефонам
Shutterstock

Шаровые молнии могут притягиваться к работающим электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

По словам ученого, шаровая молния представляет собой заряженный плазменный объект, поэтому ее могут привлекать включенные электроприборы, провода, лампы и розетки. В связи с этим во время грозы он рекомендовал отключать подобные устройства.

Бычков отметил, что шаровая молния способна ударить как в компьютер, так и в мобильный телефон. По его словам, на время грозы такие устройства лучше выключить и убрать подальше от себя, поскольку они электрически притягивают этот объект.

Ученый также рассказал, что шаровая молния может притягиваться к человеку из-за содержащейся в организме жидкости и собственного электрического заряда.

Он пояснил, что при большом количестве молниевых разрядов вокруг вероятность встречи с этим явлением может снизиться, если лечь на землю — в таком случае шаровая молния способна пролететь мимо.

Бычков напомнил, что ранее рассказывал о происхождении этого природного явления. По его словам, каждая линейная молния может породить шаровую, а чаще всего такие явления наблюдаются в России в сезон летних гроз — с июня по август.

Эксперт добавил, что шаровая молния существует около 20 секунд, обладает высоким зарядом, а ее энергия сопоставима с энергией нескольких взрывчатых веществ. По его словам, несоблюдение мер безопасности при встрече с этим явлением может привести к летальному исходу.

Ранее эксперт предупреждал о росте числа шаровых молний с середины июня в России.

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