Россиянам назвали температуру воздуха, при которой тело перестает охлаждать себя само

ПНИПУ: при температуре выше 31°C тело перестает охлаждать себя само

Ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили, при каких условиях наступает тепловой удар, что происходит в организме на клеточном уровне и почему его последствия могут остаться на всю жизнь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, тепловой удар возникает при критическом перегреве организма, когда температура тела достигает 40°C и выше. У человека появляются спутанность сознания, судороги, возможен обморок.

Специалисты отмечают, что опасность представляет не только высокая температура воздуха, но и обезвоживание. Как объяснила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова, при недостатке жидкости кровь сгущается и хуже переносит тепло к поверхности кожи. В результате организм теряет способность эффективно охлаждаться.

Дополнительным фактором риска становится высокая влажность воздуха. В таких условиях пот испаряется хуже, а значит, естественный механизм охлаждения перестает работать. По словам ученых, при сочетании температуры около 31°C и влажности 100% либо 38°C и влажности 60% возможности организма по теплоотдаче оказываются практически исчерпаны.

Однако даже после успешного лечения последствия могут сохраняться на протяжении многих лет. По словам Валерия Литвинова, перенесенный тепловой удар связан с повышенным риском ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий. Кроме того, повреждение мозжечка способно вызывать стойкие нарушения координации, речи и памяти. В тяжелых случаях возрастает вероятность развития деменции. Также перегрев может нарушать работу поджелудочной железы, что при наличии предрасположенности повышает риск диабета второго типа.

В группу наибольшего риска входят пожилые люди, дети младше пяти лет, пациенты с заболеваниями сердца, сосудов и эндокринной системы, а также люди с лишним весом. Дополнительную опасность создают алкоголь, курение и некоторые лекарственные препараты, включая мочегонные средства и антидепрессанты.

При появлении слабости, головокружения, сильной жажды, покраснения кожи и учащенного сердцебиения ученые рекомендуют немедленно уйти в прохладное место, выпить воды и начать охлаждение организма. Если появляются спутанность сознания, судороги, обморок или температура тела приближается к 40°C, необходимо срочно вызывать скорую помощь.

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