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Наука

Охлаждение головы может облегчить депрессию, выяснили ученые

APsycho: охлаждение головы может облегчать симптомы депрессии
SewCreamStudio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что охлаждение головы может влиять на активность мозга и способствовать уменьшению симптомов депрессии. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале Acta Psychologica (APsycho).

В эксперименте приняли участие 24 студента в возрасте от 18 до 26 лет. Перед началом исследования участники прошли электроэнцефалографию (ЭЭГ) и заполнили анкеты, оценивающие психическое состояние и когнитивные способности.

Затем добровольцы в течение 30 минут отдыхали в затемненной комнате под звуки океана. Половина участников носила специальные охлаждающие шапочки, поддерживавшие температуру около 0,5 °C, тогда как остальные проходили процедуру без охлаждения.

После первого сеанса исследователи вновь провели ЭЭГ и анкетирование. В дальнейшем участники проходили ежедневные процедуры в течение недели, а по завершении эксперимента обследование повторили.

Результаты показали, что у людей, использовавших охлаждающие шапочки, сразу после первого сеанса увеличивалась активность альфа-волн мозга. Эти волны обычно связаны с состоянием расслабления и снижением общего уровня мозговой активности. У участников контрольной группы, напротив, наблюдалось небольшое снижение альфа-активности.

Кроме того, признаки депрессивных симптомов уменьшились в обеих группах, однако эффект оказался значительно более выраженным у тех, кто проходил охлаждение головы.

Авторы считают, что охлаждение головы может оказывать успокаивающее действие на мозг и потенциально стать дополнительным немедикаментозным методом борьбы с депрессией. Ученые называют подход перспективным, поскольку он не требует лекарств, связан с минимальными рисками и, по отзывам участников, воспринимается как комфортная процедура.

При этом исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер. В исследовании участвовали здоровые молодые люди, а размер выборки был небольшим, поэтому делать клинические выводы пока рано. Для подтверждения результатов потребуются более масштабные испытания с участием пациентов с депрессией.

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