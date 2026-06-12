Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, что мозг выводит отходы жизнедеятельности через нос

Cell: часть белковых отходов мозга выводится через носовые проходы
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института Гладстона в США обнаружили, что значительная часть белковых отходов мозга выводится через носовые проходы, оболочки мозга и ткани черепа, а не через шейные лимфатические узлы, как считалось ранее. По мнению исследователей, нарушение этой системы очистки может быть связано с развитием болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Мозг постоянно производит белки, которые после выполнения своих функций должны удаляться из тканей. До сих пор ученые считали, что основным путем выведения таких отходов являются лимфатические узлы шеи. Однако новое исследование показало, что реальная система очистки устроена иначе.

Чтобы проследить путь белков, исследователи генетически модифицировали нейроны мышей, заставив их вырабатывать светящийся зеленый белок. Это позволило впервые наблюдать перемещение отходов от момента их образования до выведения из организма.

Оказалось, что лишь небольшая часть белков достигает шейных лимфатических узлов. Вместо этого большая их часть покидает мозг через его оболочки, ткани черепа и носовые проходы.

Кроме того, ученые обнаружили, что разные области мозга используют собственные маршруты очистки. Белки из верхних отделов выводились через расположенные рядом пути, а отходы из глубоких структур — через каналы у основания мозга. Исследователи назвали этот принцип «моделью ближайшего выхода».

В модели болезни Альцгеймера работа этой системы оказалась нарушена: белковые отходы хуже покидали мозг и начинали накапливаться в тканях. Авторы считают, что подобные сбои могут способствовать накоплению токсичных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний.

По мнению исследователей, открытие поможет лучше понять механизмы развития болезни Альцгеймера и в будущем может привести к появлению новых методов лечения, направленных на восстановление естественной системы очистки мозга.

Ранее был назван неожиданный ранний признак начала болезни Альцгеймера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!