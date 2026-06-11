Назван неожиданный ранний признак начала болезни Альцгеймера

Китайские ученые обнаружили механизм, который может объяснить один из самых ранних признаков болезни Альцгеймера — ухудшение обоняния. Исследование показало, что проблемы с распознаванием запахов связаны с нарушением передачи сигналов между двумя областями мозга, отвечающими за обработку запахов и хранение связанных с ними воспоминаний. Работа опубликована в журнале Nature Molecular Psychiatry (NMP).

Известно, что многие пациенты начинают хуже различать запахи за несколько лет до появления заметных проблем с памятью и мышлением. Поэтому ученые давно пытаются понять, какие изменения в мозге лежат в основе этого симптома.

Группа исследователей под руководством Цин Хун проанализировала данные функциональной магнитно-резонансной томографии людей с легкими когнитивными нарушениями — состоянием, которое часто предшествует болезни Альцгеймера. Выяснилось, что уже на ранней стадии заболевания ослабевает связь между двумя областями мозга, участвующими в обработке запахов и формировании воспоминаний о них.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперименты на мышах с генетически смоделированной болезнью Альцгеймера. Исследование показало, что в соответствующих участках мозга нарушается работа нервных клеток и передача сигналов между ними, из-за чего животным становится труднее вспоминать запахи.

Затем исследователи попытались восстановить эту связь с помощью оптогенетики — метода, который позволяет управлять активностью нейронов с помощью света. После стимуляции нужных нервных клеток мыши вновь смогли вспоминать запахи, а дальнейшее ухудшение памяти замедлилось.

По мнению авторов, выявленные изменения могут стать новым биомаркером для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Поскольку нарушения обоняния часто появляются раньше других симптомов, отслеживание работы соответствующих мозговых цепей может помочь выявлять заболевание на доклинической стадии.

Ученые подчеркивают, что пока результаты получены только на животных моделях. Для подтверждения их применимости к людям потребуются дополнительные исследования и разработка безопасных неинвазивных методов воздействия на обнаруженные нейронные сети.

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