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Наука

Назван компонент пищи, от которого нельзя отказываться для здоровья сердца

AJCN: отказ от углеводов не приносит дополнительной пользы сердцу
Dalaifood/Shutterstock/FOTODOM

Умеренное потребление углеводов может быть полезнее для сердца, чем полный отказ от них. К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M. Результаты метаанализа опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Низкоуглеводные диеты уже много лет остаются популярным способом похудения и улучшения обмена веществ. Однако их влияние на здоровье сердца остается предметом споров. Одни исследования показывали пользу таких диет, другие не находили преимуществ или даже связывали их с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Чтобы разобраться в вопросе, ученые проанализировали данные 174 исследований с участием 11 481 взрослого человека из 27 стран. Они сравнили показатели здоровья у людей, придерживавшихся низкоуглеводных диет, с результатами участников, которые потребляли больше углеводов.

Выяснилось, что кетогенные и низкоуглеводные диеты действительно способствовали снижению массы тела, артериального давления и уровня триглицеридов. Однако одновременно они были связаны с повышением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые часто называют «плохим» холестерином.

При этом наиболее сбалансированные результаты показали диеты с умеренным содержанием углеводов. По словам авторов, именно такой рацион обеспечивал улучшение более широкого спектра показателей здоровья, связанных с работой сердечно-сосудистой системы.

Дополнительный анализ показал, что наибольшую пользу от ограничения углеводов получали женщины и люди с избыточным весом или ожирением. Более выраженные положительные изменения наблюдались и у тех, кто придерживался диеты не менее шести месяцев.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты не подтверждают необходимость полностью исключать хлеб, крупы или другие источники углеводов ради здоровья сердца. Исследователи также выяснили, что лучшим вариантом замены части углеводов оказалось сочетание полезных жиров и белков, а не полный отказ от углеводной пищи.

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