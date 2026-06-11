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Наука

Стало известно, как правильно пить чай для эффективной защиты здоровья сердца

BPR: добавление молока или сахара к чаю снижает его полезные свойства
tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Института чаеводства Китайской академии сельскохозяйственных наук провели масштабный систематический обзор данных о влиянии зеленого чая на здоровье человека, обобщив результаты сотен клинических и эпидемиологических исследований. Работа опубликована в журнале Beverage Plant Research (BPR).

Авторы выделили пять основных направлений защитного действия: снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения липидного профиля и снижения артериального давления; профилактика диабета 2-го типа через нормализацию инсулиновой чувствительности; антионкогенный эффект, связанный с подавлением пролиферации опухолевых клеток; защита когнитивных функций при старении; а также противодействие саркопении — возрастной потере мышечной массы.

Ключевой биологически активной группой признаны катехины — растительные полифенолы, подавляющие хроническое воспаление, нормализующие уровень глюкозы в крови и защищающие нейроны от окислительного стресса. Наиболее изученным из них является эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), концентрация которого в свежезаваренном зеленом чае достигает нескольких сотен миллиграммов на литр.

Авторы обзора сделали особый акцент на принципиальном различии между натуральным заваренным чаем и промышленными бутилированными напитками или так называемым bubble tea. В последних концентрация катехинов резко снижена из-за термообработки и длительного хранения, а добавленный сахар частично или полностью нивелирует метаболические преимущества чая.

Кроме того, добавление молока к чаю снижает биодоступность катехинов примерно на треть за счет их связывания с казеином.

Авторы обзора рекомендуют употреблять от трех до пяти чашек зеленого чая в день для максимального профилактического эффекта. При этом чай следует заваривать при температуре не выше 80 градусов Цельсия: кипяток разрушает часть катехинов и может вызвать легкое раздражение слизистой пищевода при длительном регулярном употреблении.

Исследование охватило и черный чай, который благодаря теафлавинам также обладает антиоксидантными свойствами, хотя и в меньшей степени, чем зеленый. Авторы подчеркнули, что в глобальном масштабе чай является самым распространенным напитком после воды, что делает его эффективным инструментом общественного здравоохранения при минимальных затратах и рисках.

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