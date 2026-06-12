Мучные изделия повышают риск заболеваний кишечника, выяснили ученые

Употребление ультрапереработанных мучных и зерновых продуктов может быть связано с повышенным риском развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). К такому выводу пришли ученые из Университета Макмастера в Канаде. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Gastroenterology (AJG:).

Воспалительные заболевания кишечника, к которым относятся болезнь Крона и язвенный колит, сопровождаются хроническим воспалением пищеварительного тракта и могут значительно снижать качество жизни. В последние годы исследователи все чаще связывают рост распространенности этих заболеваний с изменениями в питании.

Авторы проанализировали данные 124 590 человек из 21 страны, участвовавших в международном исследовании Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE). Для оценки рациона использовались специальные опросники, позволяющие определить частоту потребления различных продуктов.

Анализ показал, что риск воспалительных заболеваний кишечника увеличивался по мере роста потребления ультрапереработанных зерновых продуктов — хлеба, булочек, крекеров, тортов, печенья, сухих завтраков. У участников, которые употребляли не менее 19 граммов таких продуктов в день, вероятность развития ВЗК была на 86% выше по сравнению с людьми, потреблявшими менее 9 граммов в день.

Кроме того, исследователи оценили общее количество ультрапереработанных продуктов в рационе. У людей, съедавших не менее пяти порций таких продуктов ежедневно, риск воспалительных заболеваний кишечника оказался почти в четыре раза выше, чем у тех, кто ограничивался менее одной порцией в день.

В то же время более благоприятные результаты наблюдались у участников, которые чаще употребляли свежий хлеб и рис. Эти продукты были связаны с более низким риском развития ВЗК.

По мнению авторов, полученные данные указывают на важную роль характера обработки пищи в формировании риска кишечных заболеваний. Исследователи отмечают, что выявление конкретных продуктов, связанных с развитием ВЗК, может помочь в разработке рекомендаций по питанию и профилактических мер.

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