Кардиолог назвал восемь ошибок в питании при повышенном давлении

Скрытое потребление соли через готовые продукты, игнорирование лишнего веса, злоупотребление алкоголем, замена воды сладкими напитками и дефицит растительной пищи могут привести к сохранению гипертонии даже в том случае, когда человек не досаливает еду. Об этом предупредил кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем Telegram-канале.

По словам врача, одной из ключевых ошибок является представление о том, что соль содержится только в чистом виде — в солонке. На самом деле значительная часть натрия поступает в организм скрыто, через колбасы, сыры, хлеб, соусы и другие готовые продукты. Поэтому даже при отказе от досаливания пищи человек может превышать безопасные нормы потребления соли.

Еще одной проблемой кардиолог назвал привычку не читать состав продуктов. По его словам, избыток натрия в обработанных продуктах напрямую влияет на повышение артериального давления, однако многие пациенты не учитывают это при выборе еды. Ошибочным считается и мнение о том, что розовая или морская соль менее вредны — по воздействию на давление они не отличаются от обычной поваренной соли.

Гаглошвили также отметил, что риски для гипертоников повышает игнорирование лишнего веса и недооценка влияния алкоголя, включая убеждение в пользе красного вина для сосудов. Кроме того, к ухудшению состояния приводит замена воды сладкими напитками, недостаток овощей и фруктов в рационе, а также чрезмерное употребление ультраобработанных продуктов.

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