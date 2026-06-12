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Назван способ гарантировано снизить риск преждевременной смерти

BJSM: силовые тренировки существенно снижают риск преждевременной смерти
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Силовые тренировки могут существенно снизить риск преждевременной смерти, причем для максимальной пользы достаточно уделять им от 90 до 120 минут в неделю. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 147 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Авторы изучили данные трех крупных долгосрочных проектов, в которых участвовали 147 374 взрослых человека. Наблюдение за ними продолжалось до 30 лет. Каждые два года участники сообщали, сколько времени тратят на аэробные нагрузки и упражнения для укрепления мышц.

Анализ показал, что у людей, занимавшихся силовыми тренировками от 90 до 119 минут в неделю, риск смерти от любых причин был на 13% ниже по сравнению с теми, кто не выполнял такие упражнения. Кроме того, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 19%, а от неврологических заболеваний — на 27%.

Ученые обнаружили, что увеличение времени силовых тренировок свыше двух часов в неделю не давало дополнительного преимущества для общей продолжительности жизни. При этом для профилактики смертности от рака наибольшая польза наблюдалась при более коротких занятиях — до одного часа в неделю.

Самые впечатляющие результаты были зафиксированы у людей, сочетавших силовые и аэробные нагрузки. У участников, которые регулярно занимались обоими видами физической активности, риск смерти оказался на 45% ниже по сравнению с малоподвижными людьми.

Исследователи подчеркивают, что работа носила наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты подтверждают важную роль мышечной массы и силовых тренировок в поддержании здоровья.

По словам авторов, поддержание силы мышц особенно важно с возрастом. Потеря мышечной массы связана с повышенным риском падений, ухудшением качества жизни и развитием хронических заболеваний. Поэтому силовые упражнения могут быть не только способом поддерживать физическую форму, но и одним из факторов долгой и здоровой жизни.

Ранее были названы лекарства, при приеме которых интенсивный спорт не рекомендован.

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